Жиру: сборная Франции в матче чемпионата мира с перуанцами показала командную игру

Сборная Франции одержала победу над командой Перу со счетом 1:0

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Франции в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Перу показала командную игру. Такое мнение высказал журналистам форвард французов Оливье Жиру.

Сборная Франции одержала победу над командой Перу со счетом 1:0. Встреча группы С прошла в Екатеринбурге. Единственный гол забил Килиан Мбаппе на 34-й минуте.

"Я думаю, что в этой игре мы сделали все правильно - мы сделали много работы все вместе, были сильны в атаке и в защите. Мы показали, что готовы все вместе бороться", - сказал Жиру.

Французская сборная стала третьей командой на турнире, которая досрочно вышла в 1/8 финала после россиян и уругвайцев. В следующем матче сборная Франции сыграет с командой Дании в Москве на стадионе "Лужники" 26 июня.