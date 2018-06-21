В российских городах создаются альтернативные фан-зонам площадки для просмотра матчей ЧМ

За первую неделю турнира площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира посетили более 2,5 млн человек

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Болельщики имеют возможность посмотреть матчи чемпионата мира по футболу не только в официальных фан-зонах, но и на специально организованных альтернативных площадках, которые создаются во всех городах, где проходят игры турнира.

За первую неделю турнира площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира в 11 городах России посетили уже более 2,5 млн человек. Зачастую места всем не хватает. Так, площадку на Воробьевых горах в Москве дважды закрывали на вход из-за небывалого ажиотажа - в дни матчей сборной России, 14 и 19 июня.

Глава Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев напоминает москвичам и гостям столицы, что они имеют возможность посещать множество других площадок для просмотра матчей.

"Судя по первым дням чемпионата мира, ажиотаж небывалый, особенно в дни проведения матчей с участием российской сборной. Чтобы попасть на эти площадки, нужно приходить загодя, минимум за два-три часа для начала матча. Чтобы гарантированно увидеть матч, стоит рассмотреть и вариант альтернативных площадок, таких в Москве немало, например, Музей Москвы, хотя там площадка и не столь вместительна, или Московский ипподром. Многие торговые центры для привлечения новых клиентов также решили организовать зоны публичного просмотра матчей", - сообщил Гуляев ТАСС.

В частности, площадки в Москве организованы в ТЦ "Мега Теплый Стан", "Авиапарк", "Метрополис", "Ривьера", "Парк Хаус" и "Цветной". Матчи можно увидеть в московских ресторанах и барах, а также в Гостином дворе, где к старту чемпионата открылся Дом Мексики.

Города ЧМ-2018 предлагают альтернативу фан-зонам

В Ростове-на-Дону футбол можно посмотреть в кинотеатре "Большой" и на территории парка Горького. В Самаре экраны есть на четвертой очереди набережной, возле амфитеатра. Нижний Новгород показывает матчи на концертной площадке "Milo Concert Hall". В Сочи матчи транслируются в русском доме болельщиков "Катюша" в парке им. Фрунзе.

Калининград принимает гостей на площадке у гостиницы "Калининград" и на площади Победы рядом с ТЦ "Европа". В Санкт-Петербурге футбол транслируют в СК "Юбилейный" и в "Ленэкспо". ТЦ "Мега" в Казани также показывает футбольные матчи. Жителей Екатеринбурга и Саранска ждут в многочисленных пабах и барах.