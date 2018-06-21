Глава Египетской футбольной ассоциации поблагодарил РФ за гостеприимство и теплый прием

Команда Египта во время чемпионата мира базируется в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида поблагодарил Россию за теплый прием и хорошую организацию чемпионата мира по футболу.

"Благодарим Российскую Федерацию за то, что хорошо организовали чемпионат мира, а также обеспечили нам безопасность и отдых. Благодарим и Чеченскую Республику за гостеприимство. Мы старались, но получилось так, что мы уже два матча проиграли. Надеемся, что в матче с Саудовской Аравией мы выиграем", - сообщил глава ассоциации журналистам во время тренировки сборной Египта в Грозном.

Команда Египта во время чемпионата мира базируется в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, которая открылась в Грозном в марте 2018 года. Она находится рядом с тренировочной базой "Ахмат-Арена", где в четверг команда провела открытую для СМИ тренировку.

Сборная Египта 19 июня проиграла команде России со счетом 1:3 и потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф. В последнем матче на групповом этапе египтяне сыграют 25 июня в Волгограде с командой Саудовской Аравии.