Герреро поблагодарил перуанских болельщиков за поддержку на матче ЧМ в Екатеринбурге

В четверг перуанцы потерпели второе поражение на групповом этапе, уступив команде Франции со счетом 0:1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Перу Паоло Герреро благодарен перуанским болельщикам за поддержку на матче чемпионата мира с командой Франции, которая состоялась в четверг на "Екатеринбург-Арене". Об этом он сообщил журналистам после игры.

В четверг перуанцы потерпели второе поражение на групповом этапе, уступив команде Франции со счетом 0:1 и лишились шансов на выход в плей-офф. В первой игре на турнире сборная Перу уступила с таким же счетом датчанам. В своем последнем матче на турнире перуанцы сыграют с австралийцами на стадионе "Фишт" в Сочи 26 июня.

"Грустно, конечно же, ожидали большего, но мы будем продолжать работу над собой. Очень комфортно было при такой поддержке. Приятно, что столько болельщиков приехало поддержать команду. Молодцы, что добрались в Россию", - сказал Герреро.

Поддержать сборную в Екатеринбурге приехали более 12 тысяч перуанских болельщиков. За три часа до старта матча они устроили многотысячное шествие с оркестром на одной из центральных улиц Екатеринбурга.