Встреча собрала 43 319 зрителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости арены "Нижний Новгород" установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии. Встреча собрала 43 319 зрителей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Предыдущее достижение (42 300 человек) было зафиксировано 18 июня, когда на арене проходил матч чемпионата мира между сборными Швеции и Южной Кореи.

Стадион "Нижний Новгород", вмещающий 45 тысяч болельщиков, построен к чемпионату мира в историческом районе Стрелки, рядом с местом слияние двух крупных рек - Волги и Оки.

Кроме встречи Аргентина - Хорватия, которая продолжается в эти минуты, стадион "Нижний Новгород" примет матчи группового этапа чемпионата мира Англия - Панама (24 июня) и Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также в городе пройдет матч 1/8 финала и четвертьфинал турнира.