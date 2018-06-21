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21 июня, 22:03
Трое на тракторе: как швейцарские болельщики добирались в Россию на футбол
Болельщики сборной Швейцарии
© Виталий Невар/ТАСС
Болельщики сборной Швейцарии
© Виталий Невар/ТАСС
Болельщики сборной Швейцарии
© Виталий Невар/ТАСС
Болельщики сборной Швейцарии
© Виталий Невар/ТАСС
Болельщики сборной Швейцарии
© Виталий Невар/ТАСС
Болельщики сборной Швейцарии
© Виталий Невар/ТАСС
Болельщики сборной Швейцарии
© Виталий Невар/ТАСС
Болельщики сборной Швейцарии
© Виталий Невар/ТАСС
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Команда фанатов добралась в Калининград своим ходом, на тракторе-"пенсионере"

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Трое болельщиков из Швейцарии, вслед за родной сборной приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, рискуют стать более знаменитыми, чем их соотечественники-футболисты. Чтобы воочию увидеть игру национальной сборной с командой Сербии, которая пройдет в самом западном городе ЧМ-2018 в пятницу, команда фанатов в составе 68-летнего Йозефа Вюера, 55-летнего Беата Штудера и его ровесника Вернера Циммермана добралась в Калининград своим ходом, на тракторе-"пенсионере".

Корреспондент ТАСС встретился с участниками пробега и расспросил их о маршруте, протянувшемся почти на 2 тыс. километров от родного города Оберарт к югу от Цюриха через всю Германию и Польшу, а также о самой машине и о том, насколько российские дороги отличаются от швейцарских.

На год моложе хозяина

"Трактору всего 54 года, а мне - 55. Получается, он еще совсем молодой, практически новый", - пошутил Вернер Циммерман.

Трактор выпущен швейцарской фирмой Burher, которая в настоящее время уже не существует. "А жаль! Вы только посмотрите, какой красавец, умели же раньше делать, настоящее швейцарское качество!" - добавил Циммерман, открывая дверь в кабину.

По его словам, швейцарская техника отработала как швейцарские же часы - на протяжении всей поездки, которая стартовала еще 9 июня, трактор не пришлось ремонтировать. Однако путешественники все же решили подстраховаться - всю поездку один из участников пробега ехал следом на современном микроавтобусе, в котором имелись инструменты для ремонта и запас топлива. В самом крайнем случае автобус должен был выступить в роли буксира.

Три сотни литров "солярки" и комфорт как в отеле

Как уже говорилось, трактор был выпущен в середине XX века и потому не оснащен современными приспособлениями - у него, к примеру, нет гидроусилителя руля, и Циммерман не без труда крутит "баранку", пытаясь припарковать "железного коня" на стоянке у калининградского отеля. Кондиционер в салоне заменяет открытое окно. Однако за 1,8 тыс. километров, которые составили маршрут от Оберарта до Калининграда, любители футбола не испытали особого дискомфорта.

"Комфорт тут как в хорошем отеле! Сами же все видите: сиденья мягкие, руль удобный, ветерок дует", - отмечает второй участник пробега Йозеф Вюер.

По его словам, это его первый опыт поездки на тракторе на такое расстояние. "За всю поездку мы потратили примерно 320 литров дизельного топлива. В России оно гораздо дешевле, чем в Западной Европе", - отметил Вюер.

"Прекрасная страна, но дороги..."

По словам участников пробега, идея поездки в Россию на тракторе для поддержки любимой команды им пришла больше года назад, всё это время шла подготовка к воплощению мечты.

"Россия - прекрасная страна, у вас очень дружелюбные люди. Мы первый раз здесь, хотели бы посетить и другие города вашей огромной страны. Но вот дороги все-таки лучше в Швейцарии. Нет, у вас они не плохие, но у нас лучше", - отметил Циммерман.

Несмотря на то, что их трактор развивает скорость не более 30 километров в час, на протяжении всего пути команда не встретила недопонимания со стороны автомобилистов, сказал участник пробега.

"Власти стран, через которые прошло путешествие, тоже положительно отнеслись к нашей поездке. Полицейские и пограничники фотографировались с трактором - в том числе и ваши, российские стражи порядка. На границе особых проблем не было - у нас же есть все документы, трактор официально зарегистрирован", - добавил Циммерман.

Трактор погоды не сделает

Достигнув Калининграда, участники пробега надеются, что теперь осуществится еще одна их мечта - Швейцария сумеет одолеть Сербию. "Мы старались, ехали сюда на тракторе. Надеемся, что и наши футболисты постараются - ждем от них только победы", - сказал Циммерман.

Сербские болельщики, которые проходили мимо трактора со швейцарским флагом, были в восторге от увиденного. "Интересная задумка, такого мы еще не видели", - поделился впечатлениями с ТАСС болельщик по имени Ненад. Несмотря на предстоящее соперничество на поле, сербы и швейцарцы обнимались, жали друг другу руки и фотографировались вместе на фоне трактора. "Машина, конечно, хороша, но вряд ли поможет им выиграть. Сербия победит, в этом нет никаких сомнений", - сказал Ненад корр. ТАСС уже после совместного фотографирования.

Игры чемпионата в Калининграде

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде запланировано четыре матча группового этапа, первая игра между командами Хорватии и Нигерии состоялась 16 июня, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватской команды.

В пятницу, 22 июня, на стадионе "Калининград" сыграют сборные Сербии и Швейцарии, 25 июня состоится матч между командами Испании и Марокко, а заключительная игра в самом западном регионе страны между сборными Англии и Бельгии пройдет 28 июня.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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