Футболист сборной Франции Мбаппе сравнил ощущения от гола на ЧМ с хорошим сном

Сборная Франции одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе признался, что словно очутился в хорошем сне после гола в матче чемпионата мира со сборной Перу. Об этом Мбаппе рассказал журналистам.

Сборная Франции одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы С прошла в Екатеринбурге. Единственный гол забил Мбаппе на 34-й минуте. Форвард, которому 19 лет и шесть месяцев, стал самым молодым футболистом в истории сборной Франции, забившим гол на чемпионате мира или Европы.

"Сразу после гола я испытал чувство счастья, словно в хорошем сне. Передо мной стояла задача, которую я выполнил", - сказал Мбаппе.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил игру Мбаппе в мачте с перуанцами. "Килиан, ты хорошо играл, поздравляю с голом", - сказал он.

Команда Франции набрала шесть очков в двух матчах и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Французская сборная стала третьей командой на турнире, которая досрочно вышла в 1/8 финала после россиян и уругвайцев. Сборная Перу после двух поражений в двух матчах потеряла шансы на выход из группы. Ранее шансов на участие в плей-офф уже лишились команды Египта, Саудовской Аравии и Марокко.

В следующем матче сборная Франции сыграет с командой Дании в Москве на стадионе "Лужники". Перуанцы встретятся с австралийцами на стадионе "Фишт" в Сочи. Оба матча пройдут 26 июня и начнутся в 17:00 мск.