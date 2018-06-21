Большой футбол сродни балету

Ростовский государственный музыкальный театр во время чемпионата мира специально для болельщиков проводит фестиваль "Шедевры русской музыки"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Россия имеет не только отличную футбольную инфраструктуру, но является также страной с богатой культурой и прекрасным балетом. Такое мнение высказали ТАСС два мексиканских болельщика, которые приехали в Ростов-на-Дону на матч своей команды со сборной Южной Кореи, а перед этим впервые в жизни решили посетить балетный спектакль.

Ростовский государственный музыкальный театр во время чемпионата мира специально для болельщиков и всех жителей города проводит фестиваль "Шедевры русской музыки", в программу фестиваля вошли лучшие спектакли театра. Те, кто не сможет попасть в зал, имеют возможность увидеть прямую трансляцию всего того, что идет на сцене, на большом суперсовременном экране, который установлен перед зданием театра. Администрация театра ежедневно предоставляет обладателям паспортов болельщика 314 бесплатных билетов, в четверг поклонники футбола имели возможность увидеть "Лебединое озеро", в числе зрителей оказались два собеседника ТАСС из Мексики.

"Мы вместе с моим другом Густаво приехали в Ростов-на- Дону сегодня ночью, - сказал Армандо. - Нам очень интересна Россия, куда мы приехали впервые в жизни. До этого мы пять дней пробыли в Москве, столица России - это большой изумительный город, нам удалось совершить очень интересную экскурсию в Кремль, мы побывали также в Мавзолее. Ну и, конечно же, мы сходили на матч, где наша команда в отличном стиле переиграла команду Германии".

"Почему мы решили пойти в Ростове на балет? - продолжил Армандо. - Мы слышали, что этот вид искусства является одной из главных достопримечательностей России, которая как мы уже поняли, является очень богатой в культурном отношении страной".

На вопрос корреспондента ТАСС, слышали ли они когда- нибудь про таких известных советских балерин, как Галина Уланова, Майя Плисецкая, Анна Павлова и Екатерина Максимова, мексиканцы ответили отрицательно. "Но очень хотим узнать как можно о балете. Сегодняшнее "Лебединое озеро" - это настоящее волшебство. В России есть не только суперстадионы, но и прекрасный балет, я завидую россиянам, которые имеют возможность регулярно ходить в музыкальные театры", - сказал Густаво.

"Сразу после матча с командой Южной Кореи мы поедем в Екатеринбург, где нашу команду ждет еще один матч группового турнира против сборной Швеции. Мы намерены ездить со своей командой и дальше по всем городам России. Надеюсь, что наше путешествие здесь затянется до финала и завершится победой сборной Мексики", - подытожили болельщики, которые после визита в ростовский театр стали поклонниками не только мексиканского футбола, но и российского балета.

Большой футбол сродни балету

"В дни чемпионата мира к нам ходит очень много болельщиков, - сообщила ТАСС кассир Ростовского государственного музыкального театра. - Точную цифру я назвать затрудняюсь, но на сегодняшнее "Лебединое озеро" уже брали билеты как болельщики из России, так и из Мексики, Бразилии и даже Саудовской Аравии".

"Удивляет ли меня, что футбольные болельщики так любят театр? Абсолютно нет. Футбол, который идет сейчас идет в нашем городе, так же как и балет является большим искусством, к которому не может быть равнодушных", - подытожила собеседница ТАСС.

Матч группы F между сборными Мексики и Южной Кореи пройдет на "Ростов-Арене" в субботу. В первом матче на чемпионате мира мексиканцы 17 июня нанесли поражение команде Германии - 1:0. На групповом этапе сборной Мексики также предстоит сыграть 27 июня в Екатеринбурге с командой Швеции.