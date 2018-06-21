Египетская футбольная ассоциация подаст жалобу на судейство в матче ЧМ с россиянами

Во вторник сборная России со счетом 3:1 обыграла команду Египта в матче второго тура группового этапа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) намерена направить в Международную федерацию футбола (ФИФА) жалобу на судейство в матче чемпионата мира между сборными Египта и России. Об этом заявил глава ЕФА Хани Або Рида, слова которого приводит египетский портал Filgoal.

Во вторник сборная России со счетом 3:1 обыграла команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. После этого матча сборная России вышла с шестью очками на первое место в группе А и досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Египтяне очков не набрали в двух матчах и лишились шансов на выход в 1/8 финала турнира. Матч Россия - Египет судил парагваец Энрике Касерес.

"Мы направим в ФИФА жалобу на судейство, - заявил глава ЕФА. - Судья не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам (VAR), когда в штрафной упал Марван Мохсен, это был очевидный пенальти. В моменте с автоголом Ахмеда Фатхи на нем также было совершено нарушение. Мы не откажемся от своего права подать жалобу".

В заключительном туре группового этапа 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре. Египтяне в Волгограде встретятся с саудовцами. Игра также пройдет 25 июня.