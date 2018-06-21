Битва речевок на пешеходной улице

Во второй игре на арене "Нижний Новгород" встретятся сборные Аргентины и Хорватии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Нижний Новгород в предвкушении второго в городе матча чемпионата мира по футболу - между сборными Аргентины и Хорватии. Болельщики поддерживают свои команды даже под землей, громко распевая песни на станциях и в поездах метро. В надежде перекричать друг друга они сильно затрудняли движение на главной пешеходной улице города - Большой Покровской. Самые терпеливые фанаты команды из Аргентины караулили футболистов у гостиницы с раннего утра, дожидаясь их отъезда на стадион. Через дорогу несколько журналистов записывали стендап на фоне распевающих песни и машущих флагами болельщиков, желающих встретиться с кумирами. Чуть дальше припаркован дом на колесах - на нем приехали пятеро болельщиков из южноамериканской страны.

Фанаты Месси из Китая pic.twitter.com/85TjKD5IZg — Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 21 июня 2018 г.

"Мы прилетели в Латвию, в Ригу, там арендовали этот трейлер и потом совершили марш-бросок в Москву, а теперь проследовали за командой в Нижний Новгород, - рассказал через окно автодома болельщик по имени Карлос. - Отправились в путешествие мы втроем и планируем его продолжить, чтобы сопровождать наших футболистов, верим в их победу". По словам Карлоса, проблем с передвижением по России у компании друзей не возникало. Болельщики надеются также увидеть легенду - на матч прибудет Диего Марадона, власти Нижегородской области подтверждают приезд знаменитости. "Для нас это большая честь, нам хотелось бы, чтобы Диего Марадона посмотрел город, повстречался с горожанами. Хотелось бы, чтобы как можно больше детишек увидели Марадону, он открытый человек, любит людей, он сам из простой семьи и все прекрасно понимает. У нас в стране его действительно очень любят", - сказал журналистам в четверг вице-губернатор региона Дмитрий Сватковский, не уточнив программы пребывания в городе Марадоны. Аргентинские фанаты устраивают полноценные шоу на улицах, недалеко от кукольного театра они ангажировали на танго прекрасных дам. Мероприятие посетил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио вместе с супругой, однако он не присоединился к танцующим. Он признался, что является футбольным фанатом и считает, что у танго и футбола много общего. "Их объединяет страсть, которая порой важнее разума, все, что касается музыки, пения, танцев, это концентрация эмоций, я сам поклонник балета, неоднократно посещал спектакли в Москве", - сказал дипломат журналистам.

Очень много аргентинцев возле арены в Нижнем. Поют, веселятся - все как надо в общем pic.twitter.com/63hA682E5l — Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 21 июня 2018 г.

К зажигательным латиноамериканским песням, которые слышны по всему городу, присоединяются нижегородцы, подпевая "Виват, Аргентина". Битва речевок на пешеходной улице Не отстают в поддержке своей команды хорватские фанаты, большинство которых расположились в кафе и барах на улице Большая Покровская. Своими кричалками они "спровоцировали" аргентинцев на ответ. Болельщики этих стран, скандируя речевки, столпились посреди улицы, весьма затруднив передвижение пешеходов. Территория кремля, с которой открывается живописный вид на стадион и золотые луковки церквей, превратилась в фото-зону. Местные жители откликаются на просьбы хорватов и аргентинцев, следующих в зону фестиваля болельщиков, запечатлеть их на мобильные устройства. Гости положительно отзываются о Нижнем Новгороде. "Очень красивый европейский город, вчера гуляли до четырех утра вместе с компанией российских ребят. Особенно мне понравился памятник Петру Первому рядом с кремлем, если честно, это единственный известный мне русский, после Путина", - признался хорватский фанат Милан Михалек. Многолюдной была еще одна историческая улица - Рождественская. Хорваты и аргентинцы в уличных кафе дегустировали пенные напитки и трапезничали блюдами российской кухни. "Я думал, что в России будет холодно, но, к счастью, мои ожидания не оправдались. А сегодня вечером будет жарче вдвойне - наши футболисты дадут жару хорватам!" - говорит Элвио Медина.

Еще одним объектом притяжения туристов стала одна из главных достопримечательностей города - Рождественская церковь, где гости активно делали селфи. Один из фанатов в бело-голубой форме в желании выбрать необычный ракурс взобрался на памятник Минину и Пожарскому и размахивал национальным флагом. Погода будет благоприятной Ветреная погода, которая уже второй день наблюдается в городе, переменится к началу футбольной игры, обещают синоптики. "Во время матча ожидается комфортная погода - жары не будет, температура воздуха составит плюс 15 градусов. Ветер уже не будет таким сильным, местами сохранятся порывы до 12-15 метров в секунду, но их, вероятно, почувствуют лишь болельщики на высоких трибунах", - сказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева. Накануне в Нижнем Новгороде из-за непогоды был перенесен на сутки концерт оркестра аргентинского танго, а в четверг из-за сильного ветра приостановила работу канатная дорога. Однако болельщики считают, что у природы нет плохой погоды, и стекаются на фан-зону уже с двух часов дня. Многие разлеглись на разогретом асфальте, чтобы наблюдать трансляции матчей чемпионата.

Хорватов, конечно, меньше. Но наряды у них круче pic.twitter.com/QnR1HUelEg — Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 21 июня 2018 г.