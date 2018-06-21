Битва речевок на пешеходной улице

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21 июня, 21:00
В ритме танго: как болельщики готовятся ко второму матчу ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Болельщики сборной Аргентины
© Михаил Солунин/ТАСС
Болельщики сборной Хорватии
© Михаил Солунин/ТАСС
Болельщики сборной Аргентины
© Михаил Солунин/ТАСС
Болельщики сборной Хорватии
© Михаил Солунин/ТАСС
Болельщики сборной Аргентины
© Михаил Солунин/ТАСС
Болельщики сборной Хорватии
© Михаил Солунин/ТАСС
Болельщики сборной Аргентины
© Михаил Солунин/ТАСС
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Во второй игре на арене "Нижний Новгород" встретятся сборные Аргентины и Хорватии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Нижний Новгород в предвкушении второго в городе матча чемпионата мира по футболу - между сборными Аргентины и Хорватии. Болельщики поддерживают свои команды даже под землей, громко распевая песни на станциях и в поездах метро. В надежде перекричать друг друга они сильно затрудняли движение на главной пешеходной улице города - Большой Покровской.

Самые терпеливые фанаты команды из Аргентины караулили футболистов у гостиницы с раннего утра, дожидаясь их отъезда на стадион. Через дорогу несколько журналистов записывали стендап на фоне распевающих песни и машущих флагами болельщиков, желающих встретиться с кумирами. Чуть дальше припаркован дом на колесах - на нем приехали пятеро болельщиков из южноамериканской страны.

"Мы прилетели в Латвию, в Ригу, там арендовали этот трейлер и потом совершили марш-бросок в Москву, а теперь проследовали за командой в Нижний Новгород, - рассказал через окно автодома болельщик по имени Карлос. - Отправились в путешествие мы втроем и планируем его продолжить, чтобы сопровождать наших футболистов, верим в их победу". По словам Карлоса, проблем с передвижением по России у компании друзей не возникало.

Болельщики надеются также увидеть легенду - на матч прибудет Диего Марадона, власти Нижегородской области подтверждают приезд знаменитости. "Для нас это большая честь, нам хотелось бы, чтобы Диего Марадона посмотрел город, повстречался с горожанами. Хотелось бы, чтобы как можно больше детишек увидели Марадону, он открытый человек, любит людей, он сам из простой семьи и все прекрасно понимает. У нас в стране его действительно очень любят", - сказал журналистам в четверг вице-губернатор региона Дмитрий Сватковский, не уточнив программы пребывания в городе Марадоны.

Аргентинские фанаты устраивают полноценные шоу на улицах, недалеко от кукольного театра они ангажировали на танго прекрасных дам. Мероприятие посетил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио вместе с супругой, однако он не присоединился к танцующим. Он признался, что является футбольным фанатом и считает, что у танго и футбола много общего. "Их объединяет страсть, которая порой важнее разума, все, что касается музыки, пения, танцев, это концентрация эмоций, я сам поклонник балета, неоднократно посещал спектакли в Москве", - сказал дипломат журналистам.

К зажигательным латиноамериканским песням, которые слышны по всему городу, присоединяются нижегородцы, подпевая "Виват, Аргентина".

Битва речевок на пешеходной улице

Не отстают в поддержке своей команды хорватские фанаты, большинство которых расположились в кафе и барах на улице Большая Покровская. Своими кричалками они "спровоцировали" аргентинцев на ответ. Болельщики этих стран, скандируя речевки, столпились посреди улицы, весьма затруднив передвижение пешеходов.

Территория кремля, с которой открывается живописный вид на стадион и золотые луковки церквей, превратилась в фото-зону. Местные жители откликаются на просьбы хорватов и аргентинцев, следующих в зону фестиваля болельщиков, запечатлеть их на мобильные устройства.

Гости положительно отзываются о Нижнем Новгороде. "Очень красивый европейский город, вчера гуляли до четырех утра вместе с компанией российских ребят. Особенно мне понравился памятник Петру Первому рядом с кремлем, если честно, это единственный известный мне русский, после Путина", - признался хорватский фанат Милан Михалек.

Многолюдной была еще одна историческая улица - Рождественская. Хорваты и аргентинцы в уличных кафе дегустировали пенные напитки и трапезничали блюдами российской кухни. "Я думал, что в России будет холодно, но, к счастью, мои ожидания не оправдались. А сегодня вечером будет жарче вдвойне - наши футболисты дадут жару хорватам!" - говорит Элвио Медина.

Еще одним объектом притяжения туристов стала одна из главных достопримечательностей города - Рождественская церковь, где гости активно делали селфи. Один из фанатов в бело-голубой форме в желании выбрать необычный ракурс взобрался на памятник Минину и Пожарскому и размахивал национальным флагом.

Погода будет благоприятной

Ветреная погода, которая уже второй день наблюдается в городе, переменится к началу футбольной игры, обещают синоптики. "Во время матча ожидается комфортная погода - жары не будет, температура воздуха составит плюс 15 градусов. Ветер уже не будет таким сильным, местами сохранятся порывы до 12-15 метров в секунду, но их, вероятно, почувствуют лишь болельщики на высоких трибунах", - сказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

Накануне в Нижнем Новгороде из-за непогоды был перенесен на сутки концерт оркестра аргентинского танго, а в четверг из-за сильного ветра приостановила работу канатная дорога.

Однако болельщики считают, что у природы нет плохой погоды, и стекаются на фан-зону уже с двух часов дня. Многие разлеглись на разогретом асфальте, чтобы наблюдать трансляции матчей чемпионата.

Болельщики, которые приобрели билеты, приходят на стадион, вход на который открыт за три часа до начала матча. "Атмосфера дружественная, мы верим в команду и будем поддерживать ее изо всех сил", - говорят хорватские фанаты, торопящиеся на трибуны стадиона.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. На стадионе "Нижний Новгород" 18 июня сборная Швеции в матче группы F победила южнокорейцев со счетом 1:0. Город также примет матчи Аргентина - Хорватия (21 июня в 21:00 мск), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игру 1/8 финала и четвертьфинал.

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