Тренер Дешам: сборная Франции по футболу сделала все возможное для выхода из группы на ЧМ

В четверг сборная Франции одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Команда Франции сделала все возможное, чтобы досрочно выйти из группы на чемпионате мира по футболу, сообщил журналистам главный тренер сборной Дидье Дешам.

В четверг сборная Франции одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы С прошла в Екатеринбурге. Единственный гол забил нападающий Килиан Мбаппе на 34-й минуте. Форвард, которому 19 лет и шесть месяцев, стал самым молодым футболистом в истории сборной Франции, забившим гол на чемпионате мира или Европы.

"Да, хорошее резюме. Мы сделали все что нужно для того, чтобы одержать победу над командой Перу и выйти из группы. У нас было больше возможностей в первом тайме, во втором мы не очень хорошо работали в нападении, нам пришлось сконцентрироваться на защите. В первом тайме было много хороших результатов, работали во втором тайме, чтобы закрепить его", - сказал Дешам.

Он отметил, что сборная Франции проделала "большие наступательные усилия для того, чтобы команда работала вместе". "Что касается перуанской сорной, то она прекрасно себя проявила в матче", - сказал Дешам.

Команда Франции набрала шесть очков в двух матчах и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Перу после двух поражений в двух матчах потеряла шансы на выход из группы.

В следующем матче сборная Франции сыграет с командой Дании в Москве на стадионе "Лужники". Перуанцы встретятся с австралийцами на стадионе "Фишт" в Сочи. Оба матча пройдут 26 июня и начнутся в 17:00 мск.