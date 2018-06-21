Глава МВД РФ заявил об отсутствии серьезных проблем в сфере безопасности во время ЧМ-2018

Владимир Колокольцев добавил, что пока не было зафиксировано инцидентов, которые могли бы стать поводом для беспокойства для представителей других стран

ООН, 21 июня. /ТАСС/. Серьезные проблемы в сфере безопасности во время чемпионата мира по футболу в России не зафиксированы, заявил в четверг журналистам министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на полях встречи руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН.

"Каких-то серьезных инцидентов, которые могли бы говорить об обеспокоенности наших зарубежных коллег состоянием правопорядка и безопасности на территории проведения чемпионата мира, не приходится", - сказал он.

Глава МВД РФ отметил, что "есть, конечно, как и везде, какие-то мелкие вопросы, преступления, такие, как карманные кражи". "Мы понимаем, что наряду с добросовестными болельщиками к нам приезжают и те, которые хотят заработать", - добавил он.

"Но мы все-таки надеемся, что совместными усилиями вместе с нашими коллегами из-за рубежа, которые работают в Центре международного полицейского сотрудничества, организованного на базе Всероссийского института повышения квалификации в Домодедове, мы эти проблемы сообща решим", - подчеркнул Колокольцев.

Он также сообщил, что во время чемпионата не наблюдается "повальных задержаний". "Могу сказать, что эти цифры (задержаний) не столь существенны, чтобы позволить говорить каким-то недоброжелателям за рубежом о том, что идут какие-то повальные задержания, - заверил министр. - Имеют место единичные случаи, мы своевременно на них реагируем". "Члены общественных наблюдательных комиссий посещают места пребывания задержанных граждан из числа иностранцев", - добавил он.