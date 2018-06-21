Тренер: сборная Перу планирует закончить свое участие в ЧМ-2018 на победной ноте

В своем последнем матче на турнире перуанцы сыграют с австралийцами на стадионе "Фишт" в Сочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Перу по футболу намерена закончить свое участие в чемпионате мира по футболу в России на победной ноте. Об этом сообщил журналистам главный тренер команды Рикардо Гарека.

В четверг перуанцы потерпели второе поражение на групповом этапе, уступив команде Франции со счетом 0:1 и лишились шансов на выход в плей-офф. В первой игре на турнире сборная Перу уступила с таким же счетом датчанам. В своем последнем матче на турнире перуанцы сыграют с австралийцами на стадионе "Фишт" в Сочи 26 июня.

"Мы рассчитывали на другой результат, но мне не в чем упрекнуть футболистов. Мы выложились по максимуму в двух матчах. Мы планируем закончить на победной ноте участие в чемпионате", - сказал Гарека.

Он отметил, что сборная Перу извлечет определенные уроки и вступает в новый этап. "Игроки прошли отборочный цикл, приехали в Россию, я уверен, что команда сумеет существенно улучшиться в ближайшие годы", - отметил тренер.

Гарека добавил, что не имеет претензий к игре нападающего команды Паоло Герреро. "Он 8 месяцев не выступал в национальной сборной из-за дисквалификации, несмотря на это, сделал все возможное в матче против французов. Это очень хороший футболист, все у него будет хорошо", - сказал наставник перуанцев.

Чемпионат мира, который проходит в 11 городах России, продлится до 15 июля.