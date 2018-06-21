Матич: сербские футболисты рассчитывают на победу в матче ЧМ против швейцарцев

Матч Сербия - Швейцария пройдет в Калининграде в пятницу

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии по футболу хорошо изучила швейцарскую команду и будет играть на победу в предстоящем матче чемпионата мира. Об этом журналистам заявил полузащитник сербов Неманья Матич.

Матч Сербия - Швейцария пройдет в Калининграде в пятницу. В первой встрече швейцарцы сыграли вничью с командой Бразилии (1:1), а сербы обыграли костариканцев (1:0).

"Мы будем играть на победу. Мы хорошо изучили соперника, Швейцария - сложная, неуступчивая команда, которая способна обыграть любого. Но у нас достаточно потенциала, чтобы закончить матч своей победой", - сказал Матич.

Также он заявил, что швейцарская сборная сильнее всех тех соперников, с которыми сербская команда играла в квалификации к чемпионату мира.

Отдельно Матич коснулся инфраструктуры турнира. По его словам, чемпионат мира станет импульсом для развития футбола в России. "Все, что мы видим, стадионы, тренировочная база - это все на высшем мировом уровне. Уверен, это все будет работать на пользу российского футбола", - отметил он.

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля.