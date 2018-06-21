Тренер: сербы рассчитывают на поддержку российских болельщиков в матче ЧМ со швейцарцами

В пятницу сборная Сербии сыграет в Калининграде с командой Швейцарии

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии рассчитывает на теплую поддержку российских болельщиков в предстоящей игре с командой Швейцарии на чемпионате мира по футболу. Об этом журналистам заявил главный тренер сербов Младен Крстаич.

В пятницу сборная Сербии сыграет в Калининграде с командой Швейцарии. В первом матче турнира швейцарцы сыграли вничью с бразильцами (1:1), а сербы обыграли костариканцев (1:0).

"Я очень благодарен российским болельщикам, которые нас поддерживали в матче со сборной Коста-Рики. Надеюсь, завтра будет не менее горячая поддержка, - сказал Крстаич. - Русские - наши братья, так что их поддержку мы очень хорошо чувствуем".

"Мы будем играть на победу, надеюсь, что поддержка трибун нам поможет", - добавил тренер.

Крстаич также заявил, что очень доволен базой в Светлогорске, где тренируется команда. "Наша база в Светлогорске - это волшебное и сказочное место, где одно удовольствие тренироваться", - отметил специалист.

Чемпионат мира завершится 15 июля.