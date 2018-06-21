На мировом первенстве каждый матч обслуживает бригада из видеоассистента арбитра и трех его помощников

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Система видеопомощи арбитрам (VAR), которая используется на чемпионате мира по футболу в России, негативно отражается на зрелищности и динамике игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, депутат Государственной думы Валерий Газзаев.

Чемпионат мира в России - первый крупный турнир сборных, на котором используется VAR. Тестирование системы было одобрено два года назад Международным советом футбольных ассоциаций, она была внедрена на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе чемпионата Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.

На мировом первенстве каждый матч обслуживает бригада из видеоассистента арбитра и трех его помощников, при этом видеоассистент назначается из списка судей, отобранных для обслуживания игр чемпионата мира. Все ассистенты во время матчей находятся в студии московского международного вещательного центра турнира.

Система позволяет влиять на решения в спорных моментах: при нарушении правил при забитом мяче, в эпизодах с назначением пенальти, при ошибочном удалении и ошибках в определении игрока, нарушившего правила. Команда видеоассистентов может порекомендовать главному арбитру в поле просмотреть спорный эпизод, как и арбитр может попросить помощь VAR.

"Система VAR должна быть в чемпионате России"

По словам бывшего главного тренера сборной Камеруна Валерия Непомнящего, который является первым специалистом, дошедшим с африканской командой до 1/4 финала чемпионата мира, система VAR делает футбол более справедливым. "Эти затяжки, которые происходят из-за просмотра эпизода, по времени не такие большие, как остановки по причине травм или замен", - отметил специалист.

Система VAR активно используется на чемпионате мира. С ее помощью судьи назначили уже пять пенальти: в матчах Франция - Австралия (2:1), Перу - Дания (0:1), Швеция - Южная Корея (1:0), Россия - Египет (3:1) и Дания - Австралия (1:1).

Также благодаря системе главный судья встречи Иран - Испания (0:1), уругваец Андрес Кунья, отменил из-за офсайда гол азиатской сборной при счете 1:0 в пользу испанцев.

"В том моменте гол был отменен справедливо. Да, есть моменты, когда в футболе должен быть элемент неожиданности, но их и так хватает. Больше того, я за то, чтобы такая система была введена в чемпионате России как можно скорее", - отметил Непомнящий.

"Футбол - это не хоккей"

Иного мнения придерживается Газзаев, считающий, что судейские ошибки являются частью футбола, и в том числе за счет них интерес к игре постоянно подогревается.

Газзаев раскритиковал то, как было принято решение арбитром отменить гол иранцев в матче с командой Испании. "Когда иранцы забили, то вся команда радовалась, а потом гол отменяется, и это наносит удар по психологии футболистов. Если бы судья сразу сказал, что гола нет, тогда таких эмоций у иранцев бы не было. Я за целостность, динамику игры, это нравится болельщикам", - отметил он.

"В футболе 100 лет не менялись правила, и он всегда востребован, зрелищен, популярен. В принципе, я против введения этой системы, хотя мы видели, что судья не всегда может увидеть спорный эпизод. Но с другой стороны, это футбол, и останавливать игру, смотреть, ждать нельзя, так как это не хоккей. Такие судейские обсуждения нарушают принцип футбола", - пояснил Газзаев.

Бывший главный тренер сборной России согласился с тем, что введение системы видеоповторов связано с тем, что из-за вложения в футбол больших денег цена ошибок на чемпионатах мира и Европы довольно высока.

"С другой стороны, матч судит уже пять арбитров, которые могут не видеть момента, и тогда надо подумать над их квалификацией. Повторюсь, что футбол - это динамичная игра, если останавливать игру после каждого спорного эпизода, она будет длиться пять часов. Система VAR является палкой о двух концах: может она и приживется, но главное, чтобы побыстрее определяли то или иное нарушение, и это очень важно", - подчеркнул он.