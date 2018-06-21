Мексиканские болельщики приняли участие во встрече сборной Южной Кореи в Ростове-на-Дону

Сборная Южной Корея сыграет с командой Мексики 23 июня на стадионе "Ростов-Арена"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи прилетела в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира по футболу с мексиканской командой, передает корреспондент ТАСС с места событий. Возле гостиницы, расположенной в центре города, футболистов встретили южнокорейские и мексиканские болельщики.

Сборная Южной Корея сыграет с командой Мексики 23 июня на стадионе "Ростов-Арена", игра начнется в 18:00 мск.

"Мы захотели увидеть сборную Южной Кореи, пожелать им удачи. Неважно, кто выиграет, главное, чтобы они показали красивый футбол, - рассказал ТАСС болельщик из Мексики Хосе Фернандес. - Мы уже покатались на теплоходе по Дону, посетили тут музеи, все очень понравилось".

Возле гостиницы был и болельщик из Южной Кореи Хуан Ван Кук с флагом страны, который прилетел в Ростов на игру сборной своей страны. "Я впервые в России, уже был в Москве, все понравилось, и в Ростове хорошо. Думаю, завтра Южная Корея выиграет со счетом 2:0. Они неплохо играют", - отметил болельщик.

Команда Южной Кореи выбрала базой размещения стадион "Спартак" в городе Ломоносове Петродворцового района Санкт- Петербурга.

На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F также сыграют с командой Германии (27 июня, Казань). Чемпионат мира, который проходит в 11 городах России, продлится до 15 июля.