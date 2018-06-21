Месси и Агуэро вошли в состав сборной Аргентины на матч ЧМ-2018 с хорватами

Встреча группы D пройдет в четверг в Нижнем Новгороде, начало матча - 21:00 мск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Нападающие Лионель Месси и Серхио Агуэро включены в стартовый состав сборной Аргентины на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России с командой Исландии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующий образом: Вильфредо Кабальеро, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Маркос Акунья, Хавьер Маскерано, Энцо Перес, Эдуардо Сальвио, Максимилиано Меса, Лионель Месси и Серхио Агуэро. По сравнению с матчем против исландцев (1:1) главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли сделал ряд изменений. На скамейке запасных остались защитник Маркос Рохо, полузащитники Лукас Биглия, Анхель Ди Мария, их заменили Меркадо, Акунья и Перес, который изначально не был включен в окончательную заявку команды на турнир. Он заменил получившего травму Марио Ланцини.

Также в запасе второй матч подряд остались нападающие туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин и Пауло Дибала. В прошедшем сезоне 24-летний Дибала забил 26 мячей в 46 матчах и отдал семь голевых передач. 30-летний Игуаин забил 23 мяча и отдал восемь передач в 50 матчах.

В состав сборной Хорватии вошли: Даниел Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич, Марцело Брозович, Иван Перишич, Марио Манджукич, Анте Ребич. Главный тренер хорватов Златко Далич сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против нигерийцев (2:0) - Брозович выйдет вместо форварда Андрея Крамарича.

Встреча группы D пройдет в четверг в Нижнем Новгороде. Начало матча - 21:00 мск.