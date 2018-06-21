Мбаппе стал лучшим игроком матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Перу

Игрок забил победный гол сборной Франции в матче против Перу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком встречи чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Перу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча группового этапа турнира прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Мбаппе забил гол на 34-й минуте встречи. Нападающий стал самым молодым футболистом в истории Франции, забившим мяч на чемпионатах мира.

Французская команда вышла на первое место в группе C и обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства. На ее счету шесть очков по итогам двух матчей. Следующую игру французские футболисты проведут в Москве на стадионе "Лужники" 26 июня против сборной Дании.