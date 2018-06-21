История Сталинграда

Тысячи футбольных болельщиков уже посетили Мамаев курган и другие музеи города

"В России красивые города, но Волгоград к тому же очень важное место с точки зрения истории…", - рассказал Качи из Ганы, который приехал в Волгоград, чтобы поддержать сборную Нигерии. "Люди [в Волгограде] замечательные, добрые, но очень плохо говорят по-английски. Они любят гостей, но не всегда могут с ними говорить", - отметил болельщик из Ганы.

Корреспондент ТАСС побеседовал в четверг с иностранными болельщиками о Волгограде, его жителях и узнал их прогноз на предстоящий матч.

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков чемпионата мира по футболу, приехавшие в Волгоград на матч Исландия - Нигерия, который состоится 22 июня, несмотря на 35-градусную жару не сидят в отелях под кондиционерами, а спешат в оставшееся до матча время успеть посмотреть местные достопримечательности - прежде всего подняться на Мамаев курган.

Нигериец Ибрагим Эйеве за три дня успел много что посмотреть, в основном он ходил пешком по улицам, паркам, общался в том числе и с волгоградцами. "Завтра на матче мы будем петь национальные песни, и это поможет нашей команде одержать победу", - сказал нигерийский болельщик.

На Мамаевом кургане группа болельщиков из Исландии в футбольной форме национальной сборы своей страны. Они покупают сувениры на память о Волгограде, фотоаппараты и видеокамеры их практически постоянно в работе. "Люди в России совсем не такие, как мы представляли себе до этого. Они очень милые, рады туристам и всегда готовы помочь. А город ваш очень красивый, особенно впечатляет Мамаев курган и статуя Родина-мать", - отметил болельщик Йон Харальсон.

Его товарищ добавил, что в четверг они планируют побывать в фан-зоне в центре Волгограда и посмотреть другие игры ЧМ. "Очень интересная страна, очень гостеприимные люди, - поделился поклонник футбола из Исландии. - Я удивлен, очень добрые, скромные, гостеприимные. До этого я был в Калининграде, там красиво, но Волгоград просто фантастический. До того, как приехать, я читал историю Сталинграда и битвы, очень хотел посмотреть Мамаев курган".

История Сталинграда

Небольшая группа болельщиков из Исландии поднялась на Мамаев курган с гидом-переводчиком Валентиной Бочкаревой. "Очень благодарные слушатели, интересуются очень многим, например, почему Сталинград переименовали в Волгоград, сколько погибло в Сталинградской битве, выше ли Статуи Свободы Родина-мать… Очень уважительно относятся к нашей истории исландцы", - отметила экскурсовод.

"Мы уже три дня в Волгограде - прилетели рейсом из Рейкьявика через Москву в Волгоград, а завтра на автобусе едем в Ростов на следующую игру Исландии. В Волгограде добрые красивые люди, красивые девушки. Наши семьи тоже бы приехали, к примеру, даже не на футбол, а посмотреть такой мемориал, как на Мамаевом кургане. Очень жарко, конечно, но ничего страшного, просто пьем больше воды", - сказал исландский болельщик Сивер Урвалсон.

Среди гостей Волгограда много не только болельщиков, но и простых туристов из Китая, Чехии, Азербайджана и даже из Колумбии. "Красивое место [Мамаев курган], нам нравится город. Мы уже осмотрели несколько церквей, а сейчас пойдем гулять по городу. Люди очень милые, они ведут себя очень дружелюбно по отношению к туристам. Мы не болельщицы, но если вы спросите про матч Нигерия - Исландия, то мы болеем за Исландию, они победят", - сказали девушки из Колумбии Анжела Роха и Диана Родригес.

По вечерам в Волгограде в центре города и на Мамаевом кургане становится заметно оживленнее. Место притяжения - Фестиваль болельщиков на Центральной набережной. Здесь настоящий рай и для фанатов футбола - прямые трансляции всех матчей на большом экране, и для обычных туристов - музыка, концерты, аттракционы, сувениры, мороженное, прохладительное напитки.

"Волгоград-Арена" уже приняла игру группового этапа ЧМ-2018 между сборными Туниса и Англии В пятницу, 22 июня, в Волгограде состоится матч Нигерия - Исландия, 25 июня пройдет игра между Саудовской Аравией и Египтом, а 28 июня - между Японией и Польшей.