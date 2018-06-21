Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французской сборной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы С, которую посетили 32 тысячи 789 человек, прошла в Екатеринбурге.

Единственный гол забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на 34-й минуте. Форвард, которому 19 лет и шесть месяцев, стал самым молодым футболистом в истории сборной Франции, забившим гол на чемпионате мира или Европы.

Команда Франции набрала шесть очков в двух матчах и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Французская сборная стала третьей командой на турнире, которая досрочно вышла в 1/8 финала после россиян и уругвайцев. Сборная Перу после двух поражений в двух матчах потеряла шансы на выход из группы. Ранее шансов на участие в плей-офф уже лишились команды Египта, Саудовской Аравии и Марокко.

Французы единолично лидируют в группе С с шестью очками. Сборная Дании, которая ранее в четверг сыграла вничью с командой Австралии (1:1), с четырьмя очками занимает второе место. Австралийцы, в активе которых один балл, идут третьими. Сборная Перу очков не набрала.

В следующем матче сборная Франции сыграет с командой Дании в Москве на стадионе "Лужники". Перуанцы встретятся с австралийцами на стадионе "Фишт" в Сочи. Оба матча пройдут 26 июня и начнутся в 17:00 мск.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис провел сотый матч в футболке национальной команды. Он стал седьмым игроком в истории французского футбола, который сумел добиться такого результата.

История встреч и выступлений на чемпионатах мира

Сборные Франции и Перу второй раз играли друг с другом. Первый матч прошел в апреле 1982 года, тогда победу со счетом 1:0 одержали перуанцы, которые не могут одержать победу над европейской сборной на чемпионатах мира шесть матчей подряд (две ничьи и четыре поражения). Последний раз они обыгрывали команду из Европы на чемпионате мира 1978 года, тогда перуанцы победили шотландцев (3:1).

Безвыигрышная серия команды Перу на чемпионатах мира теперь составляет восемь матчей. Последний раз перуанцы побеждали в матче мирового первенства в 1978 году. Тогда они обыграли команду Ирана (4:1).

Сборная Франции не проигрывает южноамериканским сборным на чемпионатах мира с 1978 года. На турнире в 1978 году они уступили аргентинцам (0:2). С тех пор французы одержали четыре победы и четыре раза сыграли вничью. Также французы не пропускают голов от южноамериканских команд на мировых первенствах уже семь матчей подряд, последний раз французам смогли забить бразильцы в 1986 году.