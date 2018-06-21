Австралийцам помогла система VAR

После гола игра выровнялась, сборная Австралии навязала плотную борьбу на каждом участке поля и вынуждала соперников раз за разом ошибаться. Силовое давление в итоге привело к пенальти в ворота Каспера Шмейхеля. После навеса с левого фланга в своей штрафной рукой сыграл нападающий датчан Юссуф Поульсен, пенальти реализовал полузащитник Миле Единак. Чтобы зафиксировать нарушение, главный арбитр Матео Лаос прибег к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

Трибуны "Самара-Арены" посетили 40727 зрителей. За несколько дней до матча стало известно, что австралийцы прибудут в Самару в несоизмеримо большем количестве, чем датчане. Однако, судя по началу игры, этого не было заметно - быстрая атака по центру и точный удар под перекладину полузащитника Кристиана Эриксена привели в восторг полный ярус датских болельщиков. Тут же они затянули традиционные фанатские песни и заставили притихнуть любителей футбола из Австралии.

После этой игры в активе австралийцев лишь одно набранное очко, тогда как датские футболисты набрали четыре балла и временно возглавили таблицу группы С. Задача выйти в плей-офф для сборной Австралии, которая показала самоотверженную игру в обоих матчах турнира, становится сложно выполнимой.

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Сборные Дании и Австралии сыграли вничью со счетом 1:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла с большим количеством единоборств, моментами у обеих команд и носила равный характер.

"Хочу сказать, что пенальти был назначен справедливо, но есть и другие ситуации, которые нужно пересмотреть на повторе - например, нарушения в середине поля и так далее, - высказал свое мнение после игры главный тренер датчан Оге Харейде. - Система была использована против нас, но неосознанно. Считаю, что мы теряем шарм игры из-за использования этой системы, ее будущее под вопросом".

После перерыва характер игры не изменился, соперники выбрали выжидательные позиции, карауля чужие ошибки. Ближе к концу второго тайма датчане подсели физически, что позволило австралийским футболистам оказать еще большее давление на чужую оборону и создать несколько очень опасных моментов. Как и в матче первого тура с французами (1:2), австралийцы и здесь не смогли реализовать хорошие возможности и довольствовались лишь ничьей.

"Я расстроен итогом cегодняшней игры, - признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк. - Я гордился командой после игры с французами, хоть и был разочарован. Но, судя по тому, как складывались игры, я считаю, мы должны были заработать уже четыре очка. Мы заслужили сегодня победу, и я разочарован исходом матча".

Разочарование австралийцев и сдержанный оптимизм датчан

В последнем туре группового этапа сборная Австралии 26 июня в Сочи сыграет с командой Перу. Для того, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, австралийцам необходима победа в своем матче и нужный исход в параллельной игре между сборными Франции и Дании.

"Мы разочарованы сегодняшним результатом. Перед матчем мы настраивались на победу, рассчитывали взять три очка. Во втором тайме нам не хватило немного удачи, мы контролировали игру, создали много моментов. Но теперь нам надо просто забыть то, что произошло, и двигаться дальше, готовиться к следующей встрече и пытаться победить перуанцев", - заявил журналистам Единак.

Эриксен, комментируя итог встречи, отметил, что перед следующим матчем с командой Франции, сборная Дании занимает хорошую позицию. "У нас четыре очка, нам надо сохранять уверенность в своих силах и показывать на поле то, что мы умеем. Конечно, Франция - очень серьезный соперник, нас ждет тяжелая игра, многое будет зависеть от того, как они проведут свой матч сегодня", - сказал он журналистам.

Матч между французами и датчанами проходит в четверг в Екатеринбурге.