Шоджаи: сборную Ирана в матче с командой Испании на ЧМ подвела реализация моментов

Иранский полузащитник уверен, что на чемпионатах мира не бывает аутсайдеров

БАКОВКА /Московская область/, 21 июня /ТАСС/. Футболистам сборной Ирана не хватило точности и хладнокровия при опасных эпизодах у ворот команды Испании во втором матче группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Ирана Масуд Шоджаи.

В среду сборная Испании одолела команду Ирана со счетом 1:0. Встреча группы В прошла на "Казань-Арене". В пятницу иранская команда провела очередную тренировку в подмосковной Баковке.

"Мы провели хорошую игру против команды Испании на чемпионате мира, в очередной раз доказав, что на подобных турнирах аутсайдеров просто не бывает. В некоторых моментах нам везло, но в целом мы нисколько не уступали сопернику в классе. Считаю, что нас подвела реализация голевых моментов, думаю, именно этого не хватило для победы над испанцами. Также хотелось бы поблагодарить болельщиков за ту поддержку, которая была на матче в Казани, она нам очень помогала и гнала вперед", - сказал Шоджаи.

Также футболист отметил, что игрокам сборной Ирана нужно как можно быстрее забыть поражение от команды Испании. "Нам нужно как можно скорее забыть поражение от команды Испании на чемпионате мира и двигаться дальше. У нас хорошая команда с качественным подбором футболистов. Шансы на выход в 1/8 финала сохраняются. Все мысли полностью направлены на подготовку к матчу с португальской сборной, и больше говорить тут нечего", - отметил Шоджаи.

Команда Ирана, в активе которой три очка, после второго тура занимает третье место в группе. 25 июня она в Саранске встретится с португальцами, которые имеют равное с испанцами количество очков - по 4.