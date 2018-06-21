Гучаннеджад: женщины должны посещать футбол вне зависимости от страны и вероисповедания

20 июня иранские власти решили допустить футбольных болельщиц наравне с мужчинами на спортивную арену впервые с 1979 года, чтобы они смогли увидеть трансляцию матча чемпионата мира

БАКОВКА /Московская область/, 21 июня /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий сборной Ирана по футболу Реза Гучаннеджад считает, что женщинам не должны запрещать посещать футбол из-за религиозных предпосылок. Об этом он сообщил ТАСС.

20 июня сборная Ирана в Казани проиграла в матче чемпионата мира команде Испании со счетом 0:1, иранские власти решили допустить футбольных болельщиц наравне с мужчинами на спортивную арену "Азади" в Тегеране впервые с 1979 года, чтобы они смогли увидеть трансляцию игры.

"Я знаю, что вчера в Иране впервые за долгое время пустили женщин на стадион. Это очень добрый, хороший и позитивный момент, когда для наших болельщиц, пускай и не полностью, но немножко приоткрыли так называемый футбольный занавес. На мой взгляд футбол - это игра для всех, и я считаю, что женщины должны посещать футбольные матчи вне зависимости от страны и вероисповедания", - сказал Гучаннеджад.

"У нашей сборной прекрасные болельщики, в числе которых много представительниц прекрасного пола. Это очень тонкий момент, но я рассчитываю и даже надеюсь, что в ближайшее время женщинам разрешат посещать матчи нашей сборной и национального чемпионата", - добавил он.

Команда Ирана, в активе которой три очка, после второго тура занимает третье место в группе. 25 июня она в Саранске встретится с португальцами, которые имеют равное с испанцами количество очков - по 4. Сборная Марокко не имеет очков после двух туров.