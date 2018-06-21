СМИ: зарплата нового главного тренера сборной Египта по футболу не превысит $100 тыс.

В числе возможных кандидатов на пост главного тренера команды называются несколько фамилий, включая французских специалистов Филиппа Труссье и Клода Ле Руа

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) определила предельную заработную плату новому главному тренеру сборной команды страны в 100 тысяч долларов в месяц. Об этом в четверг сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Яум ас-Сабиа" со ссылкой на источник в руководстве ЕФА.

По его словам, "максимальной уровень зарплаты главного тренера национальной команды, который сменит на этом посту нынешнего наставника сборной Египта аргентинца Эктора Купера, определен в 100 тысяч долларов". Источник добавил, что "финансовая ситуация и напряженный бюджет ассоциации не позволяет ЕФА предложить новому тренеру более высокий месячный заработок".

В числе возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Египта по футболу он назвал несколько фамилий, включая французских специалистов Филиппа Труссье и Клода Ле Руа. Переговоры с ними, добавил источник, будут проведены в ближайшее время.

Минувшим днем ЕФА приняла решение назначить новым тренером сборной страны иностранного специалиста после отставки со своего поста Эктора Купера. Совет ЕФА во главе с ее президентом Хани Абу Ридой большинством голосов также постановил "не продлевать договор с действующим тренером сборной аргентинцем Эктором Купером, который заканчивается по завершении игр национальной сборной на проходящем в России чемпионате мира".

Таким образом, нынешний главный тренер сборной Египта, участвующей в ЧМ-2018 в России, покинет свой пост после окончания матча сборных Египта и Саудовской Аравии, который состоится 25 июня в Волгограде.

В первом туре группового этапа египтяне проиграли уругвайцам (0:1), а во вторник потерпели поражение от сборной России (1:3). На пресс-конференции после матча с россиянами на вопрос о возможной отставке Купер заметил, что это зависит не только от него.