Датский футболист Эриксен впечатлен уровнем организации чемпионата мира в России

В четверг на стадионе "Самара-Арена" датские футболисты в матче группового этапа чемпионата мира сыграли вничью с австралийцами - 1:1

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен впечатлен уровнем организации чемпионата мира в России. Об этом он сообщил журналистам.

В четверг на стадионе "Самара-Арена" датские футболисты в матче группового этапа чемпионата мира сыграли вничью с австралийцами - 1:1.

"Я впечатлен. Стадионы просто потрясающие, они очень просторные. Для команд все организовано очень здорово, нам не на что жаловаться", - сказал он.

Эриксен добавил, что не расстроен из-за того, что датских болельщиков на стадионе в четверг было меньше, чем австралийских. "Мы все равно чувствуем их поддержку и рады, что они приехали в Россию поболеть за нас. Я знаю, что им было очень сложно достать билеты, поэтому очень многие не попали на чемпионат мира", - сказал он.

Комментируя итог встречи, Эриксен отметил, что перед следующим матчем с командой Франции, сборная Дании занимает хорошую позицию. "У нас четыре очка, нам надо сохранять уверенность в своих силах и показывать на поле то, что мы умеем. Конечно, Франция - очень серьезный соперник, нас ждет тяжелая игра, многое будет зависеть от того, как они проведут свой матч сегодня", - отметил он.

Вратарь сборной Каспер Шмейхель считает, что команда Австралии создавала много моментов, подала больше угловых. "Но и мы тоже атаковали достаточно опасно, у нас были шансы, чтобы выиграть матч. Сегодня была отличная атмосфера, хочется поблагодарить болельщиков. Я просто наслаждался временем, которое проводил на поле", - сообщил он.

В заключительном туре группового этапа сборная Дании сыграет с французской командой. Игра пройдет 26 июня на столичном стадионе "Лужники". В этот же день австралийцы в Сочи встретятся с командой Перу.