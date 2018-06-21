Команды Севфлота и Центрального полигона в честь ЧМ-2018 сыграли в футбол на Новой Земле

Команда Северного флота одержала победу

МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Участники экспедиционного отряда Северного флота и военнослужащие Центрального полигона РФ на Новой Земле провели товарищеский матч по футболу. Об этом в четверг рассказали ТАСС в пресс-службе флота.

"Матч был приурочен к чемпионату мира 2018 года. Так организаторы решили поддержать сборную России", - сказали на флоте.

Матч прошел в одной из воинских частей Центрального полигона Российской Федерации неподалеку от бухты Маточкин Шар. Это место стало самой северной точкой на маршруте экспедиции флота. Со счетом 4-2 победу одержала команда Северного флота. На флоте отметили, что кроме матча за время стоянки участники экспедиционного отряда провели обслуживание техники, пополнение запасов топлива, привели в порядок обмундирование.

Просмотр матча Россия - Египет был организован в базах Северного флота на кораблях и судах, не принимающих участие в сбор-походе в Баренцевом море.