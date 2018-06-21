Тренерский штаб сборной Польши планирует изменить состав команды в следующем матче ЧМ-2018

Сборная Польши уступила сенегальцам в своем первом матче группового этапа чемпионата мира

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Стартовый состав сборной Польши по футболу на матч чемпионата мира против колумбийцев с высокой вероятностью будет изменен по сравнению со стартовой игрой турнира. Об этом сообщил журналистам помощник главного тренера польской команды Хуберт Маловейский.

Сборная Польши уступила сенегальцам в своем первом матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая на московском стадионе "Спартак", завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальцев. Следующим соперником поляков станет команда Колумбии, которая ранее проиграла японцам со счетом 1:2.

"Нам необходимо понять, как работают все игроки. Вполне вероятны изменения в составе, который будет играть со сборной Колумбии, по сравнению с первым матчем", - сказал Маловейский.

Ассистент главного тренера сборной Польши также добавил, что футболисты учли собственные ошибки, допущенные в матче с командой Сенегала, и полностью сосредоточатся на игре с колумбийцами.

"Команда Сенегала сделала все, чтобы предотвратить наши контратаки. Возможно, это был просто не наш день, мы играли не так хорошо. Мы сделали соответствующие выводы из той игры, теперь нам надо полностью сфокусироваться и играть хорошо. Важно помнить, что у сборной Колумбии та же ситуация, что и у нас (ноль набранных очков после первого тура - прим. ТАСС)", - отметил Маловейский.

Матч Польша - Колумбия состоится 24 июня в Казани. Заключительную игру в группе Н сборная Польши проведет с командой Японии 28 июня в Волгограде.