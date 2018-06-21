Два с половиной миллиона болельщиков уже посетили фан-зоны чемпионата мира в России

В Москве площадка фестиваля болельщиков на Воробьевых горах работает с 10 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Два с половиной миллиона человек посетили площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу в 11 городах России за первые семь дней турнира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Во время ЧМ-2018 фан-зоны действуют во всех городах турнира, в дни матчей на них можно бесплатно следить за играми на большом экране. В Москве площадка фестиваля болельщиков работает с 10 июня. Она действует на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Всего с 14 июня по 15 июля на площадке будет организовано 56 трансляций. Зрители смогут увидеть почти все встречи ЧМ-2018, кроме тех, что будут начинаться в одно время. Площадка открывается за три часа до старта первого матча дня и закрывается через час после окончания последнего. В дни проведения матчей вход на фестиваль бесплатный для всех желающих, в дни без матчей площадка закрыта.

С первого дня чемпионата мира лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков и чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи посещают фан-зоны в городах, принимающих матчи чемпионата мира. 14 и 17 июня официальные послы фестиваля болельщиков ФИФА стали гостями фан-зоны в Москве, 19 июня - в Санкт-Петербурге. Также они планируют посетить фан-зоны в Сочи (23 июня), Нижнем Новгороде (24 июня) и Самаре (25 июня).

Финал чемпионата мира состоится 15 июля.