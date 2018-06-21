Защитник команды: английские футболисты не сравнивают свою игру с другими сборными на ЧМ

Трент Александер-Арнольд рассказал, что в матче между командами Хорватии и Аргентины будет болеть за европейцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Защитник национальной команды Англии и футбольного клуба "Ливерпуль" Трент Александер-Арнольд рассказал, что игроки английской сборной не пытаются сравнивать свою игру с другими командами чемпионата мира по футболу 2018 года.

Англичане стараются смотреть максимальное число матчей ЧМ-2018, но не строят предположений о шансах других команд, приехавших в Россию, отметил футболист в ходе беседы с журналистами.

"Большая часть команд сыграла всего по одной игре. Сложно проводить сравнения [по уровню игры с английской сборной] всего по одной игре, потому что у команд бывают плохие дни, бывают очень хорошие. Мы стараемся просто фокусироваться на самих себе", - отметил Александер-Арнольд.

Также англичанин рассказал, что в матче между командами Хорватии и Аргентины он будет болеть за европейцев. По его словам, он будет переживать за одноклубника Деяна Ловрена, выступающего за хорватскую сборную.

"Я поддерживаю партнеров по клубу, так что, наверное, буду болеть за Хорватию", - сказал Александер-Арнольд.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии пройдет в четверг в 21:00 мск на стадионе в Нижнем Новгороде. В сборной Хорватии Английскую премьер-лигу представляет Ловрен, выступающий за "Ливерпуль". В аргентинской команде английский чемпионат представляют сразу четыре игрока, но все они выступают за конкурентов "Ливерпуля" - вратарь Вилли Кабальеро играет за "Челси", защитник Маркос Рохо - за "Манчестер Юнайтед", защитник Николас Отаменди и нападающий Серхио Агуэро - за "Манчестер Сити".