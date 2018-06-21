Единак: футболистам сборной Австралии не хватило удачи во втором тайме матча с датчанами

Матч между сборными Дании и Австралии прошел в четверг на стадионе "Самара-Арена" и завершился вничью со счетом 1:1

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Сборной Австралии по футболу не хватило удачи во втором тайме, чтобы обыграть датчан в матче группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник австралийской сборной Миле Единак.

Матч между сборными Дании и Австралии прошел в четверг на стадионе "Самара-Арена" и завершился вничью со счетом 1:1.

"Мы разочарованы сегодняшним результатом. Перед матчем мы настраивались на победу, рассчитывали взять три очка. Во втором тайме нам не хватило немного удачи, мы контролировали игру, создали много моментов. Но теперь нам надо просто забыть то, что произошло, и двигаться дальше, готовиться к следующей встрече и пытаться победить перуанцев", - сказал он.

Единак добавил, что после матча команда собралась в центре поля. "Мы договорились, что будем биться до конца. Каждый из нас верит, что у нас есть шансы на выход из группы. Теперь нам нужно восстановиться и как следует подготовиться к матчу против сборной Перу", - отметил он.

В заключительном туре группового этапа сборная Дании сыграет с французской командой. Игра пройдет 26 июня на столичном стадионе "Лужники". В этот же день австралийцы в Сочи встретятся с командой Перу.