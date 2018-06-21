Игрок: сборной Польши необходимо играть агрессивно в матче ЧМ-2018 с колумбийцами

Поляки проведут матч против команды Колумбии 24 июня в Казани

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Польские футболисты после поражения от команды Сенегала в матче чемпионата мира должны вести более агрессивную игру против сборной Колумбии. Такое мнение журналистам высказал нападающий польской команды Давид Ковнацкий.

Сборная Польши во вторник уступила команде Сенегала со счетом 1:2 в стартовом матче чемпионата мира. В другой встрече группы H сборная Японии с тем же счетом обыграла колумбийцев. Следующий матч поляки проведут против команды Колумбии 24 июня в Казани.

"Нам надо быть более агрессивными. Против сборной Сенегала мы были разобщены, поэтому противник не увидел нашей агрессии, так что необходимо быть ближе к оппоненту. В сборной Колумбии много игроков, которые знают как играть с мячом, надо не упускать их из виду, быть быстрее соперника", - сказал Ковнацкий.

По словам нападающего, польская команда смогла оставить поражение от сборной Сенегала позади, сконцентрировавшись на предстоящей игре. "Мы профессионалы, и поражения не новость для нас, ведь мы знаем, как приходить к нужным выводам после игр, объяснять и мотивировать друг друга. Важно быть командой, состоящей из поддерживающих друг друга людей, где один не показывает пальцем на другого. Даже во время еды мы обсуждали ту игру, но пару дней спустя постарались ее забыть, потому что это ни к чему не приведет", - добавил Ковнацкий.

Защитник сборной Польши Ян Беднарек согласился с Ковнацким, подчеркнув, что полякам необходимо не допускать прежних ошибок в будущем. "Я стараюсь об этом больше не думать, ведь прошлого не вернуть. Это [поражение] уже стало историей, просто не надо допускать те же самые ошибки в будущем", - отметил Беднарек.

Заключительный матч в группе Н сборная Польши сыграет против команды Японии 28 июня в Волгограде.