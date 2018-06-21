Посол: футболисты сборной Аргентины должны сконцентрироваться для победы над хорватами

Матч группы D Аргентина - Хорватия пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Аргентины необходимо сконцентрироваться, чтобы добиться победы над командой Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио.

Матч группы D Аргентина - Хорватия пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде, начало - 21:00 мск.

"В данный момент футболистам нужно сконцентрироваться. Будем надеяться, что все одиннадцать игроков (аргентинской сборной) будут играть хорошо", - сказал он. Дипломат отметил, что является футбольным фанатом и надеется на победу своей команды.

Отвечая на вопрос, является ли форвард сборной Аргентины Лионель Месси "богом" в их стране, посол сказал: "Есть один бог, а Месси - лучший футболист".

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. В своем первом матче на турнире сборная Аргентины сыграла вничью с исландцами 16 июня в Москве со счетом 1:1. Хорваты обыграли нигерийцев - 2:0.