Игрок: сборная Ирана по футболу доказала, что может играть на равных с любой командой

В среду сборная Испании одолела команду Ирана со счетом 1:0

БАКОВКА /Московская область/, 21 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты сборной Ирана, несмотря на поражение от команды Испании во втором матче группового этапа чемпионата мира, доказали, что могут играть на равных с абсолютно любой командой мира. Такое мнение ТАСС высказал нападающий иранской команды Реза Гучаннеджад.

В среду сборная Испании одолела команду Ирана со счетом 1:0. Встреча группы В прошла на "Казань-Арене".

"Очень обидное поражение, которого, на мой взгляд, мы не заслуживали. Мы провели отличный первый тайм, хорошо оборонялись и заставили испанскую команду потратить много сил. Счет на табло не всегда отражает реальное содержание игры, но очков только за хорошо проведенный матч не дают. Думаю, что вчера никому не было стыдно за то, как мы играли, а главное, мы доказали, что можем играть на равных с абсолютно любой командой в мире", - сказал Гучаннеджад.

"В перерыве матча главный тренер Карлуш Кейруш попросил нас играть более открыто и воспользоваться накопленной усталостью соперника. Была жесткая игра, в которой все решил один мяч. Если говорить о положительных моментах, то скажу, что данный матч поможет нам стать еще сильнее к заключительной игре группового этапа", - добавил собеседник ТАСС.

Команда Ирана, в активе которой три очка, после второго тура занимает третье место в группе. 25 июня она в Саранске встретится с португальцами, которые имеют равное с испанцами количество очков - по 4.

"Теперь нам некуда отступать, впереди у нашей сборной только два пути. Или мы едем домой, или же отправляемся в 1/8 финала чемпионата мира и входим в историю. Думаю, не нужно объяснять, какой вариант выбирает наша команда, мы приложим абсолютно все усилия, чтобы одержать победу в матче с командой Португалии", - заключил футболист.