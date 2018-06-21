Посол Аргентины в РФ: проводящая ЧМ-2018 Россия выиграла "матч по гостеприимству"

Рикардо Лагорио поздравил страну с успешной организацией мирового первенства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Россия проводит потрясающий чемпионат мира, как с точки зрения организации, так и с точки зрения выступления национальной сборной на турнире. Такое мнение высказал журналистам посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио в преддверии матча сборных Аргентины и Хорватии на стадионе в Нижнем Новгороде.

"Я, конечно, надеюсь, что победит команда Аргентины, но я хочу увидеть интересный и мирный матч. Я очень рад видеть вместе хорватов, аргентинцев, россиян, это прекрасно. И поздравления, потому что в двух матчах сборная России забила восемь голов, мы бы хотели позаимствовать несколько голов у вашей команды. И неважно, какие будут результаты, вы выиграли матч по гостеприимству, поэтому поздравления России", - отметил он.

"Аргентина подала заявку на проведение у себя в стране чемпионата футболу в 2030 году, и опыт проведения спортивного соревнования намерены заимствовать у России", - сказал посол.

Дипломат добавил, что рад находиться в Нижнем Новгороде. "Прекрасный город и люди", - сказал он.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. На стадионе "Нижний Новгород" 18 июня сборная Швеции в матче группы F победила южнокорейцев со счетом 1:0. Город также примет матчи Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игру 1/8 финала и четвертьфинал.