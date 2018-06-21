Сборная Польши по футболу проводит тренировку в Сочи в полном составе

Сборной Польши осталось провести два матча на групповом этапе - против команд Колумбии и Японии

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Польши по футболу тренируется в полном составе на своей базе в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Польские футболисты вернулись в Сочи из Москвы, где они во вторник со счетом 1:2 уступили команде Сенегала в своем стартовом матче на чемпионате мира. В занятии, которое проходит в четверг на стадионе "Спутник-Спорт", принимают участие все 23 футболиста команды.

В первые десять минут тренировки поляки в нескольких группах работали с мячом в свободном режиме. Индивидуальную беседу с главным тренером Адамом Навалкой провел нападающий и капитан команды Роберт Левандовский.

После командного сбора в центре поля игроки приступили к отдельному комплексу упражнений. Голкиперы польской сборной продолжили работу с тренером вратарей.

Сборной Польши осталось провести два матча на групповом этапе - против команд Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).