Власти: ряд самарских предприятий могут объявить день матча Россия-Уругвай выходным днем

Матч Россия - Уругвай пройдет 25 июня на стадионе "Самара Арена".

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Самарские предприятия и организации могут объявить укороченным рабочим днем или выходным 25 июня - день, когда сборная России в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира сыграет с командой Уругвая. Об этом в четверг сообщил журналистам врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

"Этот матч вызывает колоссальный интерес. И, конечно, многие жители Самары и других муниципальных образований области хотели бы поболеть на стадионе и в фан-зоне. Я думаю, что если бы руководители самарских предприятий отнеслись бы с пониманием в этот день к своим трудовым коллективам и, может быть, ввели бы сокращенный день, а кто- то, возможно, и объявил бы выходной - думаю, их бы совершенно правильно поняли бы настоящие ценители футбола и не только они", - сказал Азаров.

Как отметил глава региона, поддержать сборную России приедут в Самару болельщики со всей страны. Матч Россия - Уругвай пройдет 25 июня на стадионе "Самара Арена".