Тренер: приехавшие на тракторе в Россию швейцарские болельщики делают ЧМ особенным

Экипаж трактора до 22 июня преодолеет более 1800 км

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Болельщики швейцарской команды, приехавшие в Россию на ретро-тракторе, помогают делать чемпионат мира по футболу особенным. Об этом журналистам заявил главный тренер швейцарской сборной Владимир Петкович.

Путешествие троих энтузиастов из Швейцарии стартовало 9 июня. Экипаж трактора, в который вошли 55-летний Беат Штудер, 55-летний Вернер Циммерманн и 68-летний Йозеф Вюер до 22 июня преодолеет более 1800 км от швейцарского населенного пункта Оберарт до Калининграда. Маршрут трактора пролегает по территории Швейцарии, Германии, Польши и России.

"Такие поступки и делают чемпионаты мира особенными, - заявил Петкович. - Это отличный и оригинальный способ поддержать сборную. И это их не первый выезд, пару лет назад они уже выполняли подобную поездку".

Сборная Швейцарии в пятницу сыграет в Калининграде с командой Сербии, матч начнется в 21:00 мск.