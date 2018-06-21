Вратарь сборной Швейцарии Зоммер рассказал, что ему уже удалось "подружиться" с мячом ЧМ

В первом матче швейцарцы сыграли вничью с командой Бразилии (1:1)

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Швейцарии по футболу Янн Зоммер уже привык к официальному мячу чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу сборная Швейцарии в Калининграде сыграет с командой Сербии. В первом матче швейцарцы сыграли вничью с командой Бразилии (1:1).

"Мяч чемпионата мира имеет свои особенности, но мы к нему уже привыкли, - сказал Зоммер. - Первые два-три дня, может быть, было сложно: другая аэродинамика, другая расцветка, даже вес. Но потом я к мячу привык, и он стал моим другом".

Официальным мячом турнира является Adidas Telstar 18. В конце марта вратарь сборной Испании Давид Де Хеа подверг критике этот мяч, назвав его странным, а его партнер по команде Пепе Рейна высказывал мнение, что на чемпионате мира будет забито немало голов после дальних ударов.