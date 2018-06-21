Галимова: Инфантино поблагодарил власти Татарстана за хорошую подготовку к ЧМ-2018

Казань примет шесть матчей мирового первенства

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил власти Татарстана за хорошую подготовку к чемпионату мира, часть матчей которого проходит в Казани. Об этом сообщила официальный представитель правительства Татарстана Лилия Галимова.

20 июня команда Испании со счетом 1:0 победила иранцев в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы В прошла на "Казань-Арене", на ней присутствовал Инфантино.

"Глава ФИФА неоднократно бывал в столице Татарстана и в рамках подготовки к турниру. Вчера он позитивно оценил атмосферу, которая царила на стадионе "Казань-Арена". Благодарил за работу, которая была проведена в Казани в рамках подготовки к чемпионату, и не исключил, что еще вернется в Казань, возможно, на матч 1/8 финала", - сказала она.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с чрезвычайным и полномочным послом Испании в России Игнасио Ибаньесом. "В ходе нее в том числе обсуждали матч, который прошел накануне. Президент поздравил посла с успешной игрой. Посол в свою очередь поблагодарил президента за хороший прием и отметил, что был очень рад, что сборной предстоит играть именно в Казани", - добавила Галимова.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани, кроме встречи иранцев и испанцев, 16 июня прошел матч Франция - Австралия (2:1), также на "Казань-Арене" пройдут матчи Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня), один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).