Тренер сборной Швейцарии отметил великолепную атмосферу на ЧМ-2018

В пятницу в Калининграде состоится матч группы Е Сербия - Швейцария

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Владимир Петкович отметил отличную атмосферу, царящую во всех городах, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу в Калининграде состоится матч группы Е Сербия - Швейцария (начало - 21:00 мск).

"Я не был в Калининграде до этого, но уверен, что нас будут поддерживать. Я был удивлен тем, как тепло нас встречали и поддерживали россияне перед первым матчем. Вообще, вся атмосфера, все, что сделала Россия, просто великолепно", - сказал он.

Он сказал, что его команда рассчитывает на победу в предстоящей встрече. "У нас была игра с Бразилией. Мы намереваемся победить и в предстоящей игре", - сказал заявил главный тренер швейцарцев.

После первого тура сборная Сербии занимает первое место в группе Е (3 очка), команда Швейцарии - второе (1). В первом матче на турнире швейцарцы сыграли вничью со сборной Бразилии - 1:1.