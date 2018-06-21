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21 июня, 18:26
Пользователь Twitter угадал точный счет матчей сборной России с саудовцами и египтянами
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Сборная России в матче открытия чемпионата мира 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, во вторник россияне со счетом 3:1 одержали победу над египтянами

ТАСС, 21 июня. Российский пользователь социальной сети Twitter под ником Jin Dagon спрогнозировал точный счет двух стартовых матче сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира. 

Сборная России в матче открытия чемпионата мира 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Во вторник россияне со счетом 3:1 одержали победу над египтянами. После двух туров группового этапа сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. 

Пользователь Jin Dagon, который оказался российским радиоведущим и ди-джеем по имени Игорь, за день до начала чемпионата мира написал на своей странице в соцсети сообщение юмористического характера, точно спрогнозировав результаты матчей сборной России на групповом этапе турнира. 

"А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5:0 команду Саудовской Аравии, потом разделывается со сборной Египтом со счетом 3:1, а затем вырывает на последних минутах победу у команды Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность", - написал Игорь. 

"На яркую личность я уже напрогнозировал", - отшутился пользователь после матча открытия. "Теперь и на неординарную", - добавил он после матча с египтянами. 

За последние сутки запись на странице Jin Dagon набрала 1,2 тысячи ретвиттов (перепостов), 2,9 тысячи пользователей соцести отметили, что им понравилось данное сообщение. 

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Уругвая. Встреча пройдет в Самаре 25 июня (17:00 мск).

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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