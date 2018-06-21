Пользователь Twitter угадал точный счет матчей сборной России с саудовцами и египтянами

Сборная России в матче открытия чемпионата мира 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, во вторник россияне со счетом 3:1 одержали победу над египтянами

Сборная России в матче открытия чемпионата мира 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Во вторник россияне со счетом 3:1 одержали победу над египтянами. После двух туров группового этапа сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.

ТАСС, 21 июня. Российский пользователь социальной сети Twitter под ником Jin Dagon спрогнозировал точный счет двух стартовых матче сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира.

А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!

Пользователь Jin Dagon, который оказался российским радиоведущим и ди-джеем по имени Игорь, за день до начала чемпионата мира написал на своей странице в соцсети сообщение юмористического характера, точно спрогнозировав результаты матчей сборной России на групповом этапе турнира.

"А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5:0 команду Саудовской Аравии, потом разделывается со сборной Египтом со счетом 3:1, а затем вырывает на последних минутах победу у команды Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность", - написал Игорь.

"На яркую личность я уже напрогнозировал", - отшутился пользователь после матча открытия. "Теперь и на неординарную", - добавил он после матча с египтянами.

За последние сутки запись на странице Jin Dagon набрала 1,2 тысячи ретвиттов (перепостов), 2,9 тысячи пользователей соцести отметили, что им понравилось данное сообщение.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Уругвая. Встреча пройдет в Самаре 25 июня (17:00 мск).