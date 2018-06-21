Первый лайнер со швейцарскими болельщиками прибыл в Калининград из Цюриха

На прямом рейсе прибыло около 100 швейцарских болельщиков

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Первый чартерный авиарейс из Цюриха со швейцарскими болельщиками прибыл в Калининград, где 22 июня состоится матч между сборными командами Швейцарии и Хорватии. Он доставил в Храброво 100 пассажиров, передает корр. ТАСС из аэропорта.

"Болельщики прибыли среднемагистральным самолетом Fokker-100 швейцарской авиакомпании Хельветик Эйрвейс из Цюриха. Лайнер, рассчитанный на 100 пассажиров, прибыл с полной загрузкой", - сказала ТАСС представитель Храброво Наталья Грицун.

Собеседница добавила, что в пятницу в калининградском аэропорту ожидают прибытие еще одной группы швейцарцев и два самолета, на котором прибудут почти 300 болельщиков сборной Сербии из Белграда. Всего в Храброво на матч Швейцария - Сербия чартерными рейсами прилетят около 500 человек, уточнила она.

Для некоторых прибывших из Цюриха чемпионат по футболу стал поводом для первой поездки в Россию. Такой оказалась группа из нескольких болельщиков, в числе первых вышедшая в зону прибытия аэропорта. "Мы впервые в России, никогда раньше здесь не бывали, и матч, который посмотрим в Калининграде, для нас первый на этом чемпионате", - сказал один из них ТАСС. На вопрос о том, каковы первые впечатления, гости не задумываясь отметили, что уже ощущают доброжелательность и ждут ярких впечатлений от первой встречи с Калининградом и Россией.

"Мы - патриоты и, конечно, будем болеть за команду Швейцарии. Мы надеемся и мечтаем, чтобы Швейцария стала чемпионом", - поделился ожиданиями от предстоящей игры и чемпионата в целом болельщик Нуссли Рольф Бруно.

В Калининграде 25 июня состоится матч между командами Испании и Марокко, а 28 июня пройдет игра между сборными Англии и Бельгии.