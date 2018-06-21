Сборная Мексики по футболу прибыла в Ростов-на-Дону на матч ЧМ с командой Южной Кореи

В пятницу мексиканская сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики прилетели в Ростов-на-Дону, где 23 июня проведут матч группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, возле гостиницы, куда приехали заселяться мексиканцы, собралось около 80 болельщиков команды, более 30 мексиканских и российских журналистов, а также около 50 местных жителей.

"Меня зовут Карлос, я живу в США, в Лос-Анджелесе, - сказал корреспонденту ТАСС один из болельщиков, подошедший к отелю задолго до того, как туда приехала сборная Мексики. - Я приехал сюда на три игры и вынужден буду по делам бизнеса уехать обратно сразу после окончания группового турнира. Первым городом моего путешествия в Россию стала Москва. Это замечательный город с очень доброжелательными жителями и прекрасными девушками".

"Вообще, я считаю, что Мексика и Россия во многом похожи друг на друга, поэтому и в Москве, и в Ростове я чувствую себя почти как дома, - продолжил собеседник ТАСС. - В Москве я был три дня, успел сходить с экскурсией в Кремль, где мне очень понравилось. И, конечно же, я сходил на футбол на первый матч против немцев".

Карлос преисполнен оптимизма по поводу турнирных перспектив сборной Мексики. "Моя команда сейчас находится в отличной форме, я рассчитываю, что она дойдет до финала. Ждет ли ее там успех? Давайте дождемся решающего матча, но я надеюсь, что сборная Мексики и в нем победит", - подытожил болельщик.

В пятницу мексиканская сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена" и пресс-конференцию. Матч группы F между сборными Мексики и Южной Кореи состоится в субботу.

Команда Мексики на ЧМ-2018 базируется и проживает в подмосковном Новогорске, там где обычно готовится к матчам столичное "Динамо". В первом матче на чемпионате мира мексиканцы 17 июня нанесли поражение команде Германии - 1:0. На групповом этапе сборной Мексики также предстоит сыграть 27 июня в Екатеринбурге с командой Швеции.