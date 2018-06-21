Портрет высотой около 3 метров художники нарисовали на подстанции, расположенной на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появился в четверг на одной из подстанций на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Как сообщил ТАСС один из соавторов изображения Артем Бурж, таким образом художники-граффитисты и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отметили роль наставника в успехах национальной команды на чемпионате мира по футболу.

Во вторник сборная России обыграла команду Египта (3:1) в матче второго тура группы А мирового первенства. В среду после победы уругвайцев над саудовцами (1:0) подопечные Черчесова официально оформили выход в 1/8 финала турнира.

"Все-таки впервые за 32 года российская сборная вышла в 1/8 финала. Сборная Россия сплотила вообще всех. Столько эмоций! Я сам не фанат футбола, но, тем не менее, вижу, как город радуется каждой победе, просто до слез многие, поэтому не похвалить тренера точно нельзя", - сказал Бурж.

Портрет высотой около 3 метров художники нарисовали на подстанции, расположенной на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц на Петроградской стороне. Его сопровождает цитата из песни группы "Ленинград", авторские права на которую лично подтвердил соответствующим значком сам Шнуров.

"Цитата "Ты просто космос, Стас" - это просто лучшее, как можно похвалить нашего тренера. Естественно с копирайтом Сергея Шнурова, поэтому авторские права защищены официально. Он сам подъехал, сам поставил значок копирайт. Это был принципиально важный момент для нас", - сказал Бурж.

Местным нравится

По словам художника, который работал над портретом совместно с своим коллегой Ильей Исом, создать изображение получилось быстрее обычного. Они начали работу около двух часов ночи - достаточность освещения обеспечила сезонная особенность петербургских ночей в первой половине лета - и планировали завершить ее примерно к вечеру пятницы.

"Местным очень нравится. И главное - все узнают. Атмосфера положительная абсолютно здесь", - прокомментировал Бурж реакцию жителей района на новый достопримечательный объект.

Эта команда художников создала целую серию портретов известных людей на разных объектах в Петербурге, среди них - актер Сергей Бодров-младший, лидер группы "Кино" Виктор Цой, американский певец и пианист Рэй Чарльз, популярный актер Чак Норрис, ученый Альберт Эйнштейн и многие другие. Изображения их авторства появились и за пределами России. Так, в белорусском Витебске они нарисовали портреты популярных актеров Александра Демьяненко и Евгения Леонова, в израильской Хайфе изобразили русского художника Илью Репина.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.