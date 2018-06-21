Тренер: сборная Австралии заслуживала победы в матче чемпионата мира с датчанами

Матч прошел в четверг на стадионе "Самара-Арена" и завершился вничью со счетом 1:1

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Австралии заслуживали победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Дании. Об этом журналистам заявил главный тренер австралийской сборной Берт ван Марвейк.

Матч прошел в четверг на стадионе "Самара-Арена" и завершился вничью со счетом 1:1.

"Я расстроен итогом cегодняшней игры. Я гордился командой после игры с французами (1:2), хоть и был разочарован. Но, судя по тому, как складывались игры, я считаю, мы должны были заработать уже четыре очка. Мы заслужили сегодня победу, и я разочарован исходом матча", - заявил ван Марвейк.

"Я практически всем удовлетворен, что видел в исполнении моей команды. Сегодня мои ребята меня тоже удивили, они играют лучше от матча к матчу. Первые 15 минут мы нервничали, а потом мы начали наращивать мощь, мы нащупали игру в середине поля и начали играть в футбол уверенно. Все играли очень хорошо, мы контролировали большую часть игры, создали очень много моментов, и я не могу поверить, что мы не забили больше одного мяча", - добавил он.

Голландский специалист отметил, что теперь вопрос выхода из группы зависит не только от австралийской сборной. "Но для меня и моей команды теперь важно просто выиграть следующую игру. Я не волен над тем, что будет в матче соперников, нам нужно просто сосредоточиться на следующей игре", - заключил специалист.

В заключительном туре группового этапа сборная Австралии сыграет с командой Перу. Встреча пройдет 26 июня в Сочи.