Сборная Ирана по футболу проводит тренировку без Азмуна, Мохаммади и Эззатоллахи

В среду сборная Испании победила команду Ирана со счетом 1:0

БАКОВКА /Московская область/, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана проводит тренировку без нападающего казанского "Рубина" Сердара Азмуна, защитника "Ахмата" Милада Мохаммади и полузащитника Саида Эззатоллахи, выступавшего в прошедшем сезоне на правах аренды за пермский "Амкар".

В среду сборная Испании победила команду Ирана со счетом 1:0. Встреча группы В прошла на "Казань-Арене". В четверг иранцы провели очередную тренировку на подмосковной базе в Баковке, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе национальной сборной, тренировка носит восстановительный характер, поэтому главный тренер дал небольшую передышку игрокам.

"Азмун, Мохаммади и Эззатоллахи в полном порядке. Сегодняшнее занятие носит восстановительный характер, на тренировочном поле находятся игроки, которые не принимали участия во вчерашнем матче или провели менее 30 минут. Основной состав находится в бассейне и тренажерном зале на восстановительных процедурах", - сказали в пресс-службе.

Команда Ирана, в активе которой три очка, после второго тура занимает третье место в группе. 25 июня она в Саранске встретится с португальцами, которые имеют равное с испанцами количество очков - по 4.