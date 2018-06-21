Показ ленты в Китае запланирован в 7 тыс. кинотеатрах

ПЕКИН, 21 июня. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Российский актер и режиссер Данила Козловский представил в четверг в посольстве России в КНР свою картину "Тренер". В широкий прокат в Китае фильм о футболе выйдет 29 июня и будет демонстрироваться на 10 тыс. экранах по всей стране.

"Премьера и выход в большой прокат фильма в Китае - это огромное событие для всех нас, - сказал Козловский на пресс-конференции в российском посольстве. - Так возникает культурный диалог - взаимодействие, сотрудничество между нашими странами".

Показ "Тренера" в Поднебесной состоится в 7 тыс. кинотеатрах по всей стране, что, по словам Козловского, составляет порядка 10 тыс. экранов. Актер также отметил, что для китайского зрителя фильм выйдет "без купюр" - продолжительность и содержание ленты полностью совпадают с оригиналом.

"Картина "Тренер" - достаточно универсальна. <...> Это говорит о том, что, возможно, ее примут в Китае хорошо", - продолжил режиссер и отметил, что "местный рынок и зритель - явления сами по себе уникальные".

На волне Кубка мира

По словам режиссера, выход картины в Поднебесной не случайно совпал с проведением в России чемпионата мира по футболу. Отвечая на вопросы журналистов, Козловский с улыбкой заметил, что "китайские фанаты - одни из самых активных болельщиков на турнире этого года".

Его мнение также разделил присутствовавший на премьере чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов, который сказал, что "в Китае к футболу проявляют большой интерес". По словам посла, "в этом году в Россию для просмотра матчей чемпионата направились десятки тысяч болельщиков - самое большое количество китайских фанатов, когда-либо выезжающих на международные футбольные соревнования".

"Тренер" уже получил признание в России, - подчеркнул Денисов. - И я уверен, он понравится и китайскому зрителю".

Первые зрители в Китае

Вместе с Козловским на премьере фильма в Пекине присутствовали его коллеги исполнители главных ролей Андрей Смоляков, Ирина Горбачева и Александр Ильин. На предварительный показ были приглашены дипломаты, китайские журналисты, деятели культуры и учащиеся высших учебных заведений Пекина. Среди первых зрителей в Поднебесной картина получила достаточно высокую оценку.

"Фильм оставил очень хорошие и теплые ощущения", - сказала в беседе с ТАСС российская студентка из университета Цинхуа Амина Замулина. "В какой-то степени картина отражает современную действительность, где мечты и стремления людей разбиваются о сухой пессимизм и слова "это никому не нужно". Однако в конечном итоге, оказывается, что весь негатив можно с себя стряхнуть и путем совместных усилий сделать что-то стоящее", - воодушевленно поделилась девушка.

"Тренер" вышел в российский прокат 19 апреля. Картина стала дебютной режиссерской работой Козловского, он также выступил в качестве продюсера и соавтора сценария. Лента рассказывает о судьбе футболиста национальной сборной Юрия Столешникова (Данила Козловский), который в один момент допускает ошибку и не забивает роковой пенальти, после чего он уходит из спорта и отправляется в маленький провинциальный городок, где становится тренером. Столешникову предстоит пройти путь футболиста с нуля, снова поверить в себя и вдохновить своих последователей.

По официальным данным, кассовые сборы картины от проката в России превысили $13,9 млн.