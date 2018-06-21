Тренер: жаркая погода в Волгограде станет плюсом для нигерийских футболистов

В Волгограде в дни чемпионата мира температура воздуха не опускается ниже 30-градусной отметки

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Жаркая погода, установившаяся в Волгограде, должна стать плюсом для сборной Нигерии в матче чемпионата мира по футболу против команды Исландии. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер африканской сборной Гернот Рор.

"У нас было все хорошо с точки зрения тактики (в матче с хорватами - 0:2 - прим. ТАСС), возможно, что-то не получилось в плане выполнения задач на игру. Мы пропустили два глупых гола, сейчас будет другая команда, с ней необходимо играть по-другому. Мы будем чувствовать себя на выезде. То же самое было у нас и в матче с хорватами, там тоже было много болельщиков соперника", - сказал Рор, отметив, что жаркая погода должна помочь его команде.

В Волгограде в дни чемпионата мира температура воздуха не опускается ниже 30-градусной отметки. Матч между сборными Исландии и Нигерии пройдет на "Волгоград-Арене" 22 июня, игра начнется в 18:00 мск.