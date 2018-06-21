Более 12 тыс. болельщиков из Перу прилетели в Екатеринбург на матч ЧМ-2018

Матч Франция - Перу на "Екатеринбург-Арене" пройдет в четверг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Более 12 тыс. болельщиков из Перу прилетели в Екатеринбург на матч чемпионата мира против команды Франции. Об этом ТАСС сообщил глава отдела оперативного планирования полиции Перу, полковник Сесар Эчеварриа Кабрехос.

"По нашим данным, официально в Россию приехало больше 20 тыс. перуанцев, и пока мы зарегистрировали около 12 тыс. приехавших в Екатеринбург. Но на самом деле их больше, так как есть болельщики с паспортами других стран", - сказал полковник.

В Москве открыт полицейский интернациональный центр, где работают представители 32 стран. "Мы здесь для того, чтобы помочь нашим гражданам и оказать им поддержку. Мы очень хотим еще раз поблагодарить правительство России, Министерство иностранных дел и полицию за возможность работать здесь, чтобы обеспечивать безопасность наших граждан и минимизировать любые возможные происшествия", - сказал он.

Также он отметил, что не было зарегистрировано каких- либо серьезных происшествий во время чемпионата. "Какие-то минимальные происшествия были - потеря документов, недостаток информации. Но благодаря доброте российских жителей быстро решались эти ситуации", - заключил полицейский.

Матч Франция - Перу на "Екатеринбург-Арене" пройдет в четверг (начало - в 18:00 мск).